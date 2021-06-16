كريستيانو رونالدو يتسبب في خسائر بمليارات الدولارات لشركة كوكاكولا

كتبت – شيماء حفظي:

هوت القيمة السوقية لشركة كوكاكولا العالمية، بنحو 4 مليارات دولار، في تعاملات الثلاثاء، بسبب تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مؤتمر صحفي.

وخلال مؤتمر صحفي، قبيل مباراة لمنتخبي البرتغال والمجر يوم الاثنين الماضي، أزال رونالدو من أمامه عبوات مشروب كوكاكولا، وقال إنه لا يشرب المياه الغازية ويشرب الماء فقط.

الحركة التي فعلها رونالدو، أثرت في سهم الشركة المتداولة في بورصة ناسداك، خلال تعاملات اليوم التالي، وتراجع سهم الشركة أمس من 56.1 دولار إلى 55.2 دولار للسهم، لتصل إجمالي الخسائر إلى نحو 4 مليارات دولار من القيمة السوقية للشركة.

وحاول السهم التماسك مع حلول الإغلاق لينهي التعاملات أمس عند مستوى 55.4 دولار بنسبة تراجع 0.25%.

وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة، لا تزال شركة كوكاكولا، إحدى الشركات العملاقة، بقيمة سوقية إجمالية 238.35 مليار دولار.

وقالت الشركة، ردًا على تصرف رونالدو، بإنه "يحق لكل شخص الحصول على مفضلاته من المشروبات" وإن لكل شخص "أذواق واحتياجات" مختلفة، وفقا لما نقلته صحيفة ذا اتلانتك.

وأضاف متحدث باسم الشركة: "يتم توفير الماء للاعبين، إلى جانب كوكاكولا، وكوكاكولا زيرو سكر".

وربما يثير تصرف رونالدو تساؤلات حول موقفه من الشركة، لكن الواضح أن رونالدو لا يتخذ موقفا من كوكاكولا، كعلامة تجارية لكن من منتجات المياه الغازية في حياته التي تعتمد على تجنب الأطعمة السكرية، واتباع نظام غذائي صارم للحفاظ على لياقته.