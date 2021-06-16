فريد يبحث مع شركة أمريكية سبل فتح حسابات في البورصة للمقيمين بالخارج

كتبت- شيماء حفظي:

بحث الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، مع وفد الشركة الأمريكية "بنس ويلث مانجمنت"، والتي تدير استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار، سبل فتح حسابات للمقيمين في الخارج سواء كانوا مصريين مقيمين في الخارج أو أجانب وذلك للاستثمار في البورصة المصرية.

وقالت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي ضمن الزيارة التي نظمتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لسيدة الأعمال "ليلى بنس"، إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، إلى مقر البورصة بالقرية الذكية، وذلك برفقة رجل الأعمال الأمريكي "درايدن بنس"، وبحضور وفد من وزارة الهجرة.

وبحسب بيان البورصة، يأتي ذلك استكمالا لجهود تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبورصة المصرية، حيث تتصدر ليلى بنس قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تدير شركتها استثمارات بنحو 2.2 مليار دولار.

واستعرض فريد، خلال اللقاء، الجهود المبذولة من إدارة البورصة لتبسيط إجراءات التكويد للمصريين المقيمين بالخارج وللأجانب الراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية، علاوة على ترحيبه بالتعاون والتنسيق مع ليلى بنس فيما يتعلق بمجالات سوق المال.

كما تم بحث تبادل الخبرات في مجال الاستشارات المالية وأسواق المال وإدارة الثروات، وذلك إلى جانب تناول موضوعات عدة مثل: التداول الإلكتروني، وشركات الوساطة المعتمدة (المحلية والدولية)، أوجه التشابه والاختلاف بين البورصة المصرية ونظيرتها الأمريكية، وأنظمة التأمين المختلفة، والتنافسية، ومعدلات التضخم.

وعرفت بنس، بشركتها Pence Wealth Management التي تدير استثمارات تقدر بـ 2.2 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، وعرضت تجربة البنوك الأمريكية في توافر قسم مخصوص لإدارة الاستثمارات في كل فرع، ومدى إمكانية الاستفادة من تجربة أمريكا التي لديها عدد كبير من مواطنيها يستثمر في سوق المال.

وأكدت بنس أن البورصة المصرية واحدة من أهم أسواق المال على مستوى العالم وتحظى بإشادة دولية كبيرة.

واقترحت بنس إعداد ورقة عمل تتضمن أفكار ومقترحات في مجال البورصات وأسواق المال، وكذلك التعاون المشترك مع البورصة المصرية لتعريف المستثمر الأمريكي أكثر وأكثر بعمل البورصة في مصر وبالشركات المقيدة في مؤشر EGX30.

وقالت بنس: "منذ أن جئت إلى مصر في زيارتي الحالية، لمست أن السوق المصرية واعدة ومبشرة للغاية وجاذبة لكافة أنواع الاستثمارات، وأتطلع إلى مزيد من التعاون مع المؤسسات المالية المصرية الكبرى وإنني على أتم الاستعداد أن أضع كافة خبراتي في هذا المجال في خدمة وطني الأم مصر".

يذكر أن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والدكتور محمد فريد وقعا بروتوكول تعاون في شهر مايو الماضي يستهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري.

ويهدف هذا البروتوكول إلى إدماج المصريين في الخارج من أجل الاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وذلك عقب تلقي وزارة الهجرة العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.

وتدير ليلى بنس التي تمتلك خبرة عملية 40 عاما- مؤسسة "بنس لإدارة الثروات Pence Wealth Management" الواقعة بمدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا- كما تصدرت المركز الأول بقائمة مجلة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات الأمريكية لعام 2021 وتحديدا في جنوب كاليفورنيا.