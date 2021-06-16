البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.32% إلى مستوى 9859 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.01%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس بنسبة بلغت 0.42% إلى مستوى 9891 نقطة.
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