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ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمية بداية جلسة اليوم الأربعاء

10:15 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمية بداية جلسة اليوم الأربعاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.06% بداية جلسة اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1860.1 دولار، في تمام الساعة 9:33 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس 1859.02 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب دولار

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