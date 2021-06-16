ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمية بداية جلسة اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.06% بداية جلسة اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وبحسب الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1860.1 دولار، في تمام الساعة 9:33 صباحًا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس 1859.02 دولار.
الخبر التالى:البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
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