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وزير قطاع الأعمال: نجهّز لطرح فرص شراكة في مشروعات على بنوك استثمار

04:33 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
وزير قطاع الأعمال: نجهّز لطرح فرص شراكة في مشروعات على بنوك استثمار

هشام توفيق

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ستعرض على بنوك استثمار قائمة مشروعات مقترحة للشراكة عن القطاع الخاص.

وأوضح الوزير، في تصريحات لمصراوي على هامش مؤتمر توقيع عقد تطوير مشروع الصوت والضوء اليوم الثلاثاء، أن "الوزارة لديها قائمة بالمشروعات المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.. وسنعقد مؤتمرا لبنوك الاستثمار لطرح هذه الفرص".

وأشار الوزير، إلى أن هناك لقاءات ثنائية مع مسؤولين يتم أيضًا عرض هذه الفرص فيها، آخرها لقاء مع وزير التجارة السعودي أمس.

وتطرح الوزارة، إمكانية الشراكة سواء في رؤوس الأموال أو الإدارة، والتابحث حول الآليات لتنفيذ أشكال الشراكة، والاستماع لمطالب المستثمرين والقطاعات محل الاهتمام، وفقا للوزير.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام القطاع الخاص مشروع الصوت والضوء

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