رئيس أوراسكوم بيراميدز: نخاطب 3 شركات عالمية لتنفيذ تطوير عروض الصوت والضوء

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام جاد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، إن شركته ستبحث عن استشاري عالمي لتطوير مشروع منطقة عروض الصوت والضوء بالأهرامات.

وأضاف جاد الله، في تصريحات لمصراوي، على هامش مؤتمر توقيع عقد مشروع تطوير الصوت والضوء، مع شركة مصر للصوت والضوء، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تخاطب حاليا 3 شركات عالمية "أمريكية، وبلجيكية، وألمانية" لاختيار العرض الفني لعروض الصوت والضوء.

وأشار إلى أن ربما يتم اختيار عرض واحد من إحدى الشركات، أو التوصل لاتفاق بين الشركات الثلاثة لتنفيذ مشروع مشترك.

وقال إن مهمة الاستشاري الفني، ستكون تنفيذ التقنية والهولوجرام والفيديوبروجيكتور، وبحث إمكانية إضافة أنشطة جديدة للعروض التي تقدمها "الصوت والضوء" بما يتوافق مع رغبات الزائرين من المدارس والجامعات والسياح الأجانب.

وقال جاد، وهو يتولى أيضًا رئيس قطاعات التطوير والهندسة بشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن الشركة القابضة للاستثمار تركز على استثمارات كثيرة في قطاعات الترفيه.

ووقعت شركتا الصوت والضوء، وأوراسكوم بيراميدز، اليوم، مشروع تطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بتكلفة تطوير تقدر بمبلغ 200 مليون جنيه يتم ضخها بالمشروع خلال 16 شهرا من تاريخ استلام الموقع.

وتبلغ مدة العقد 15 سنة تحصل بموجبه شركة مصر للصوت والضوء على نسبة 17% من إيرادات المشروع وبحد أدنى 36 مليون جنيه بزيادة 7% بصورة تراكمية سنويا.

وكانت شركة مصر للصوت والضوء طرحت مزايدة عالمية بشأن عملية تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء بالأهرامات في سبتمبر 2020، حيث تقدمت 4 شركات بعروض، وقد وافقت الشركة على العرض الفني والمالي المقدم من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.