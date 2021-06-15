ساويرس يتوقع استقرار أسعار الذهب عالمياً عند 1900 دولار

كتبت – شيماء حفظي:

توقع المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، استقرار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة عند مستوياتها الحالية.

وقال ساويرس، في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد مشروع الصوت والضوء بالأهرامات، اليوم الثلاثاء، إن هناك توقعات بضغوط تضخمية، وهذه تؤدي لارتفاع الذهب، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبيا، متوقعًا أن يوازن المتغيران تأثيرهما على أسعار المعدن الثمين ليستقر على المدى الطويل عند مستوى 1900 دولار للأوقية.

وكان ساويرس، توقع في أبريل الماضي، أن يرتفع سعر الذهب عالميا إلى مستوى 1900 دولار للأوقية، حينما كان يتداول الذهب حينها عند مستوى 1700 دولار حالياً.

وأشار رجل الأعمال المصري، إلى أن استثماراته في الذهب، هي في الأساس استثمارات في شركات مناجم استخراج الذهب، وأن حجم هذه الاستثمارات مازالت تمثل نصف ثروته.

وعن تطوير الصوت والضوء، قال ساويرس، إن مشروع تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، سيستغرق 14 شهرًا، مشيرا إلى أن عروض الصوت والضوء، لن تتوقف عند بداية تنفيذ المشروع، لكنها ستتوقف فقط في آخر 4 شهور من مدة التنفيذ.

وأوضح أن مصر تعاملت مع أزمة كورونا بشكل جيد، وأن وزارة الصحة تمكنت من المواجهة بما لا يؤثر كثيرا على أوضاع الاقتصاد، "أعتقد أن نسبة عبور مصر لأزمة كورونا غير مسبوقة مقارنة بباقي الدول".