13.3 % تراجعًا في واردات مصر من التجمعات الدولية العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

انخفضت واردات مصر من التجمعات الدولية بنسبة 13.3% في عام 2020، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 6.4% مقارنة بعام 2019، بحسب بيان صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

والتجمعات الدولية تشمل تجمع الإسكوا وتجمع دول الساحل والصحراء وتجمع الكوميسا ومجموعة الخمس عشرة ومنطقة التجارة الحرة العربية ومجموعة الثمانية الإسلامية النامية.

وقال البيان إن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات بلغ 28 مليار دولار عام 2020 مقابل 30 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض 6.4٪.

وجاءت صادرات مصـر إلى منطقة التجارة الحرة العربية في المرتبة الأولى وبلغت قيمتها 9.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 10.1 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض 3.5 ٪، يليها تجمع الأسكـوا وبلغت 8 مليارات دولار عام 2020 مقابـــل 8.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة تراجع 4.1٪.

وحلت مجموعــة الكوميسا في المرتبة الأخيرة وبلغ إجمالي قيمة الصادرات 2 مليار دولار عام 2020 مقابل 2.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض 8.2٪، وفقًا للبيان.

وسجل إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 29.6 مليار دولار عام 2020 مقابل 34.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض 13.3٪.

وقال البيان إن في المرتبة الأولـى لواردات مصـر جاء مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــة وبلغت قيمتها 9.3 مليار دولار عام 2020 مقابل 11.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض 17.4٪، يليها مجموعـة الخمس عشرة بقيمة 8.3 مليار دولار عـام 2020 مقابل 9.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 10.7٪.

وحل تجمـع الساحل والصحراء في المرتبة الأخيرة بقيمة إجمالية 800 مليون دولار عام 2020 مقابل 900 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض 15.3٪.

وبالنسبة لتجمع الاتحاد الأوروبي والذي يضم تجمع الافتا وتجمع النافتا وتجمع رابطة الآسيان وتجمع الميركوسور بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 10.5 مليار دولار عام 2020 مقابل 13.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة تراجع 20.7٪.

وسجلت واردات مصر من تلك التجمعات 33.1 مليار دولار عام 2020 مقابـــل 35.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض 6.7٪.