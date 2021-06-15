بدء العد التنازلي لانتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

كتب- علاء حجاج:

دعت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT الشركات الأعضاء للمشاركة في الجمعية العمومية للغرفة وذلك تزامناً مع بدء العد التنازلي لإجراءات انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية بوجه عام وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوجه خاص.

وبحسب بيان من الغرفة تنص القواعد التنظيمية الجديدة لتشكيل مجلس الإدارة على تخصيص 4 مقاعد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر و 4 مقاعد للشركات المتوسطة و 4 مقاعد للشركات الكبرى و 3 مقاعد للأعضاء المعينين .

يأتي هذا تزامناً مع بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 والمعنى بتنظيم الإجراءات الإنتخابية في غرف اتحاد الصناعات المصرية.

وبحسب البيان طالبت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT الشركات الأعضاء باستكمال شروط المشاركة وهي سداد قيمة الاشتراك السنوي للعاملين 2019 – 2020، وتقديم أصل شهادة من مكتب محاسبة مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، وتقديم صورة رسمية من عقد تأسيس المنشاة ونظامها الأساسي وأصل مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية .

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف المنشأت سيتم بناءً على الأطر التنظيمية لبنود القانون والتي تتضمن رأس المال المُستثمر لعامي 2019 – 2020 وفقاً للشهادة الصادرة عن المحاسب القانوني للمنشأة.