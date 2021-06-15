البترول تبحث مع إيمرسون تعزيز التعاون في تطبيق التحول الرقمي بالقطاع

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد من شركة إيمرسون العالمية، ضم فيديا رامناث رئيسة الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فرص تعزيز التعاون بين قطاع البترول والشركة في تطبيق منظومة التحول الرقمي والحلول التكنولوجية المتطورة لإدارة العمليات بالمشروعات البترولية.

وأكد الملا، خلال اللقاء، أن قطاع البترول مهتم بالإسراع في تطبيق التحول الرقمي والاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق أهداف مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لزيادة الكفاءة والفاعلية في الأداء وسرعة الإنجاز بالتوازي مع خفض النفقات.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجية لكفاءة التشغيل والتحكم الآلي بالمشروعات والتي لشركة إيمرسون خبرات واسعة فيها خاصة بصناعة البترول والغاز، بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء من وزارة البترول.

وأوضح الملا أن الفرص مهيأة لنجاح هذا التعاون مع وجود أنشطة متنوعة بصناعة البترول المصرية وكفاءات قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي السريع في مجالات الصناعة.

وتم خلال اللقاء استعراض إمكانيات الشركة وخبراتها في مصر وجهودها الحالية في عدد من الأنشطة تشمل مشروعات مستودعات التخزين ومحطات الوقود، كما تم بحث المجالات المقترحة للتعاون بين الجانبين في إطار خطط التحول الرقمي وتحديث أنظمة السلامة وإقامة المشروعات البترولية الجديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتخزين.

من جانبها، أكدت رئيسة شركة إيمرسون اعتزاز شركتها بالعمل في مصر منذ ما يقرب من 10 سنوات، موضحة أن مصر تشهد حالياً خطوات جادة للتحول الرقمي، وأن الشركة تولي أهمية كبيرة لقطاع البترول والغاز.

حضر اللقاء أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.