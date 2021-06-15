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بعد هبوط كبير.. ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمية ببداية جلسة اليوم

10:15 ص الثلاثاء 15 يونيو 2021
بعد هبوط كبير.. ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمية ببداية جلسة اليوم

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب العالمية للارتفاع بنسبة طفيفة بلغت 0.06% في بداية جلسة اليوم الثلاثاء، بعد هبوط كبير خلال جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1867.2 دولار، في تمام الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس 1862.3 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب دولار

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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

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