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تراجع الطماطم وارتفاع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:10 ص الثلاثاء 15 يونيو 2021
تراجع الطماطم وارتفاع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والفاصوليا بين 10 قروش وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجع سعر كيلو الطماطم 25 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 2 و3.9 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

التفاح المصري بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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