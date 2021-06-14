فيسبوك: أكثر من 100 مليون شخص اشتركوا في خاصية التبرع بالدم على شبكتنا

أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الاثنين 14 يونيو، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، أن أكثر من 100 مليون شخص اشتركوا في خاصية التبرع بالدم على فيسبوك، والتي تسمح للمستخدمين بالتسجيل للحصول على إشعارات من بنوك الدم القريبة حول فرص التبرع، بحسب بيان من الشركة اليوم.

وقالت الشركة إنه في الشهرين الأولين بعد إطلاق الخدمة في الولايات المتحدة في يونيو 2019، ارتفعت نسبة المتبرعين بالدم لأول مرة في مواقع الشركاء بنسبة 19% بفضل خاصية التبرع بالدم، وفي البرازيل والهند، ارتفعت نسبة المتبرعين في بنوك الدم الذين قالوا إنهم تأثروا بإشعار على فيسبوك بالتبرع بالدم من 0% إلى 14% في السنة الأولى.

وأضافت أنها منذ أن أطلقت خاصية التبرع بالدم لأول مرة في الهند عام 2017، توسعت إلى 37 دولة- بما في ذلك مصر حيث أطلقت ميزة التبرع بالدم العام الماضي بالشراكة مع وزارة الصحة المصرية وخدمات نقل الدم القومية، واليوم يتم إطلاق هذه الميزة في تونس بالشراكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني لنقل الدم.

وذكرت الشركة أنها قدمت طريقة للمستخدمين لاكتشاف فعاليات التبرع بالدم القريبة عبر خاصية التبرع بالدم، وأنه يمكن الآن لمراكز التبرع بالدم مشاركة فرص التبرع عبر فعاليات فيسبوك "Facebook Events"، مما يجعلها مرئية بسهولة من قبل الأشخاص الذين اشتركوا لتلقي إشعارات التبرع بالدم، حيث يمكن للمستخدمين تأكيد حضورهم لفعاليات التبرع بالدم ومشاركتها مع أصدقائهم.

وأشارت إلى أنه احتفالاً باليوم العالمي للمتبرعين بالدم- الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لشكر المتبرعين بالدم وزيادة الوعي بالحاجة إلى التبرع بالدم بانتظام- استضافت فيسبوك المنتدى العالمي للتبرع بالدم مع شركائها في 10 يونيو.

واجتمع قادة الصحة العالميون وخبراء التبرع بالدم ودعاة التبرع بالدم الشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة استراتيجيات مبتكرة لإلهام الشباب للتبرع، وفقا للبيان.