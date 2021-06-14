مصانع الحديد تمنح 400 جنيه تخفيضًا للتجار في الطن لتنشيط حركة البيع

كتبت- شيرين صلاح:

دفعت حالة الركود بسوق الحديد إلى تقديم بعض مصانع حديد التسليح حوافز للتجار خلال الأسبوع الجاري بين 250 جنيهًا و400 جنيه للطن لتنشيط حركة البيع والشراء على الرغم من زيادة أسعار الخامات بالبورصات العالمية خلال الأسبوع الجاري، وفقا لما ذكره أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

ونظام الحوافز هو بيع سعر طن الحديد من المصنع للتجار بسعر أقل من السعر التي أعلنته شركة الحديد، لتنشيط حركة السوق، وتتفاوت قيمة الحافز من مصنع لأخر حسب ما لديه من مخزون.

وزاد طلب على حديد التسليح بالخارج مما أدى إلى تحريك أسعار الخامات بالبورصات العالمية، وفقا لقول محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

ووفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية، فإن سعر حديد التسليح ارتفع إلى 830 دولارا للطن مقابل 730 دولارا في الأسبوع السابق، وزاد سعر طن البليت إلى 700 دولار للطن مقابل 690 دولارا، كما ارتفع سعر طن الخردة إلى 504 دولارات للطن مقابل 498 دولارا.

وأضاف الزيني، أن المصانع لديها مخزون كبير من الحديد بالسوق المحلي منذ عدة أشهر بسبب الركود الكبير الذي يسيطر على سوق مواد البناء، لذا لا بد من بيع جزء منه، وجاء ذلك عن طريق الحوافز.

وذكر الزيني، أن قيمة الحافز التي قدمته شركتا حديد المصريين والسويس للتجار تصل إلى 250 جنيها، مشيرا إلى أن طن الحديد تسليم أرض المصنع يصل إلى حاليا في الشركتين إلى 14250 جنيه مقابل 14500 جنيه الأسبوع الماضي.

بينما يصل قيمة الحافز في مصانع أخرى إلى 400 جنيه، ليصل متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا إلى بين 13800 و13900 جنيه مقابل 14200 و14300 جنيه الأسبوع الماضي، بحسب الزيني.

وشهد حديد التسليح زيادة في الطلب بصورة دفعت المصانع الأمريكية إلى وقف تلقي طلبات العملاء في الأسابيع الأخيرة، وفقا لما ذكره دان دي ماري مدير المبيعات في شركة هيدتمان سنيل برودتكس لوكالة بلومبرج.

وبحسب ما ذكره متعاملون في سوق الحديد بمصر، فإن الزيادة في سعر الخامات بالبورصات العالمية الحالية وارتفاع الطلب العالمي لن يؤثر على أسعار الحديد بالسوق المحلي.

وقال محمد حنفي، لمصراوي، إنه لا يتوقع ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي حاليا، لأن حديد التسليح بمصر مسعر حاليًا عندما وصل السعر العالمي إلى مستويات مرتفعة خلال مايو الماضي.

وكانت أسعار الحديد بمصر ارتفعت 3 مرات خلال شهر مايو الماضي، بسبب صعود الخام بالبورصات العالمية بشكل متواصل مع زيادة الطلب من بعض الدول الكبرى.

وقال أحمد الزيني، إن السوق حاليا لن يتحمل أي زيادات بسعر الحديد وستظل الأسعار مستقرة عند نفس مستوياتها منذ بداية الشهر الجاري.

ووفقا لقول رئيس شعبة مواد البناء، فإن سعر حديد التسليح تسليم أرض المصنع يتراوح بين 13800 و14600 جنيه، بينما يتراوح سعر الطن للمستهلك بين 14200 و14800 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.