بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي و"محو الأمية" لتحفيز الدارسين والمعلمين

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان له اليوم الاثنين، إنه وقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار؛ بهدف المساعدة في دعم مجهودات الدولة للقضاء على الأمية، باعتبار أن التعليم حق للجميع، و من أهم محاور التنمية واستدامتها بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وحضر توقيع البروتوكول يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، وفقا للبنك.

كما حضر التوقيع هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي، ومحمد جميل، رئيس المبيعات والقنوات البديلة بالبنك، وفريق عمل المسؤولية المجتمعية بالبنك، وفريق هيئة تعليم الكبار.

وقال يحيى أبو الفتوح إن توقيع البروتوكول يأتي تدعيمًا للشمول المالي، الذي يتبناه البنك الأهلي والدولة، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك الساعية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى دعم دور البنك المجتمعي في مواجهة ظاهرة الأمية والقضاء عليها بشكل نهائي.

وأضاف أن البروتوكول يساهم في تقديم الدعم اللازم للدارسين، وتوفير بيئة صالحة لتدريب المتعاملين على المنظومة الإلكترونية بما يدعم رؤية مصر 2030، التي يعد التعليم الجيد أحد أهم أهدافها؛ لما له من آثار إيجابية على تفعيل خطط التنمية واستدامتها.

وقال عاشور عمري إنه يتم من خلال الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إعداد استراتيجية للقضاء على الأمية بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم؛ لتتواكب مع أولويات وتوجهات الدولة وخططها التنموية، مشيدا بالشراكة الإيجابية الفاعلة، والدعم المستمر من البنك الأهلي المصري لإعلان مصر خالية من الأمية عام 2030.

وقال كريم سوس إن البنك يسعى إلى تحفيز المواطنين على التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية، ودمجهم بالقطاع المصرفي، مؤكدًا أن البروتوكول تضمن إصدار بطاقة الدفع الوطنية "ميزة " المدفوعة مقدمًا للمعلمين والدارسين بفصول محو الأمية مجانًا دون أية مصاريف.

وذكر أن البروتوكول يتضمن إضافة الحافز النقدي للدارسين الناجحين والمعلمين من خلال هذه البطاقات مع ربطها بمَحَافظ الهاتف المحمول "فون كاش" مجانًا لكي يتم التعامل إلكترونيًا سواء بالبطاقات، أو مَحَافظ الهاتف في سداد المدفوعات، بالإضافة إلى تزويد مقر الديوان العام للهيئة بماكينة صرَّاف آلي لتسهيل عمليات صرف المُرتبات الشهرية.

وقالت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، إنه سيتم تقديم جوائز تشجيعية لعدد من السيدات في صورة مستلزمات وخامات لتنمية الحرف والمشروعات الصغيرة؛ لإقامة مشروع صغير يُدرُّ عليها دخلاً يضمن استدامة المشروع بقيمة 500 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بما ينعكس على إيجاد فرص عمل جديدة.

وأشارت نرمين شهاب الدين إلى تقديم البنك دعما ماديا للهيئة لتقديم عدة خدمات؛ لتحفيز الدارسين على محو الأمية ومواصلة التعلم من خلال مِنحٍ لعدد 10 آلاف دارس ناجح في العام، بالإضافة إلى تقديم حافز مادي للمدرسين، مع إنتاج منهج خاص بمحو الأمية المصرفية للدارسين، لرفع درجات الوعي بأهمية العمل المصرفي.

وأوضحت أن ذلك يندرج ضمن الدور المجتمعي المتنامي للبنك الأهلي المصري خاصة في دعم العملية التعليمية، وفقا للبيان.