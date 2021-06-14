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شيك بـ 4 ملايين دولار.. سبب منع سفر أحمد هيكل من المطار

03:23 م الإثنين 14 يونيو 2021
شيك بـ 4 ملايين دولار.. سبب منع سفر أحمد هيكل من المطار

أحمد هيكل

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية إن قرار منع أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة من السفر جاء بسبب حكم قضائي متعلق بشيك قيمته 4 ملايين دولار، بحسب بيان للبورصة المصرية.

ونقلت وكالة رويترز اليوم عن مصدرين أمنيين، أنه جرى منع رجل الأعمال المصري أحمد محمد حسنين هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، من السفر الليلة الماضية.

وأضاف أحد المصدرين مشترطا عدم نشر اسمه "تم فعلا إبلاغه بمنعه من السفر وقت إنهاء إجراءات سفره أمس، وعاد إلى منزله".

وذكرت الوكالة أن منع هيكل من السفر جاء بسبب وجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وتم السماح له بالخروج من المطار دون توقيف.

وقالت القلعة إنه أثناء شروع هيكل السفر مساء أمس في رحلة عمل لحضور مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة لشركة القلعة في السودان، تم إبلاغه بوجود اسمه على قوائم المنع من السفر.

وأضافت أن الإدارة القانونية بالشركة تقصت اليوم وتبين أن قرار الإدراج نتج عن حكم قضائي غيابي أول درجة في نزاع تجاري متعلق بشيك بقيمة 4 ملايين دولار وجاري عمل معارضة لذلك الحكم.

أحمد هيكل منع سفر أحمد هيكل شركة القلعة للاستشارات المالية شيك

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