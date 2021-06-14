6.9 مليار جنيه حصيلة جمارك الإسكندرية من الضرائب والرسوم خلال مايو

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو 6 مليارات و882 مليونًا و867 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وذكر التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، برئاسة حسام حمزة، أفرجت عن مشمول 12 ألفًا و206 شهادات جمركية "وارد نهائي" خلال شهر مايو لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار، والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.

وأشار التقرير إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت مليارًا و497 مليونًا و383 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات 5 مليارات و393 مليونًا و292 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية قامت بتصدير مشمول 6850 بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والأعلاف، والمنتجات الزراعية.

وتم تحصيل "رسم صادر" عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 4 ملايين و146 ألف جنيه، وتحصيل 6 ملايين و45 ألف جنيه رسوم زيادة وزن ورسوم أخرى لعدد 881 بيانًا جمركيًا بمعرفة الإدارة العامة للمنافذ، وفقا للتقرير.

وجاء هذا التقرير في إطار استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة.

وأوضح أن هذه الجهود تسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.