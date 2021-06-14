اقتربت من 40 ألف دولار.. أسعار بيتكوين ترتفع 10% في 24 ساعة

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعا بنسبة 10.16% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو 10 أيام وذلك بعد تصريحات جديدة من رجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك.

وبحسب بيانات منصة كوين ديسك للعملات الرقمية، سجل سعر عملة بيتكوين مستوى 39257 دولارا في الساعة العاشرة و40 دقيقة من صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

ووصلت بذلك القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأشهر إلى حدود 734.9 مليار دولار، وذلك بعد أن تم تداول كمية بيتكوين بقيمة نحو 42.2 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، أن الشركة قد تقبل معاملات بيتكوين مرة أخرى في المستقبل، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وقال ماسك أمس الأحد إن تسلا ستستأنف السماح بمعاملات بيتكوين "عندما يكون هناك تأكيد على استخدام معقول (في حدود 50%) للطاقة النظيفة من العاملين بتعدين العملة مع اتجاه مستقبلي إيجابي".

وكانت بيتكوين العملة الرقمية الأشهر تعرضت لخسائر كبيرة خلال الشهر الماضي حيث فقدت نحو 16 ألف دولار من قيمتها في أيام قليلة بعد إعلان إيلون ماسك، عبر تويتة، أن شركته ستعلق إمكانية شراء السيارات باستخدام عملة بيتكوين، وذلك بعد أن كانت الشركة أعلنت أنها ستبدأ قبول المدفوعات بالعملة مقابل منتجاتها في فبراير الماضي.

وأشار ماسك الشهر الماضي إلى مخاوف بيئية وقال إن تسلا "تشعر بالقلق إزاء الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين ومعاملاته، وخاصة الفحم، الذي يحتوي على أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر."

ويتعرض التأثير البيئي لتعدين البيتكوين لتدقيق شديد خلال الفترة الأخيرة، بحسب سي إن بي سي.

وكجزء من حملتها على البيتكوين، اقترحت منطقة منغوليا الداخلية في الصين- مركز رئيسي لتعدين البيتكوين- في أواخر مايو عقوبات على الشركات والأفراد المشاركين في تعدين العملات الرقمية، وفقا للشبكة.

وجاء ذلك بعد أن قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي إنه من الضروري "اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين البيتكوين وسلوك التداول" لمنع "انتقال المخاطر الفردية إلى المجال الاجتماعي".

كما أعلنت الحكومة الإيرانية في مايو حظر تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى حتى 22 سبتمبر ، بعد أن قال المسؤولون إن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة طهران والعديد من المدن الكبرى الأخرى يرجع جزئيًا إلى النشاط كثيف الطاقة، بحسب سي إن بي سي.