10 % زيادة في أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بين 5 و10% خلال الأيام القليلة الماضية بالأسواق مع التوقعات بزيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكره متعاملون بسوق الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة ما بين 5 إلى 10% نظرًا لزيادة أسعار الشحن وارتفاع أسعار الصاج عالميًا الذي يدخل في صناعة العديد من الأجهزة.

ووفقا لقول هلال، فإن سعر طن الصاج ارتفع إلى ليتراوح بين 23 و24 ألف جنيه للطن مقابل سعر يتراوح بين 13 و14 ألف جنيه للطن قبل 3 شهور.

وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر الماضي تسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببًا أزمة عالمية في مجال الشحن.

وارتفع سعر الحاوية البحرية إلى 10 آلاف دولار حاليا مقابل ألف دولار قبل الزيادة، وفقا لقول هلال.

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة أسعار الخامات عالميا أدت إلى زيادة الأسعار المنتجات في السوق المحلي في الوقت الحالي.

وارتفعت أسعار جميع الخامات بالبورصات العالمية خلال الأشهر الماضية، مع زيادة الطلب عليها من قبل الدول الكبرى.

وأضاف الطحاوي، أن هناك سبب آخر في زيادة أسعار الأجهزة والأدوات الكهربائية وهي أزمة كورونا وما حدث بسببها من قلة الإنتاج، مشيرا إلى أن مصر تستورد معظم مستلزمات الإنتاج من الخارج.

ووفقا لقول هلال، تستورد مصر أكثر من 805 مستلزمات إنتاج من الخارج لتصنيع الأجهزة والأدوات المنزلية، وتستورد النسبة المتبقية منتجات تامة الصنع.

وتوقع الطحاوي، زيادة جديدة لأسعار الأجهزة والأدوات المنزلية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الزيادة قد تصل إلى 5%.