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مدير أوبر في الشرق الأوسط: أعمالنا عادت لمعدلات ما قبل كورونا

03:05 م الأحد 13 يونيو 2021
مدير أوبر في الشرق الأوسط: أعمالنا عادت لمعدلات ما قبل كورونا

أوبر

كتبت-ياسمين سليم:

قال عبد اللطيف واكد، مدير عام أوبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن أعمال شركتهم في مصر تراجعت بنسبة 20% العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن بفضل الجهود الحكومية، عادت هذه الأعمال لمعدلاتها.

وأضاف لمصراوي على هامش توزيع جائزة ريادة الأعمال في مصر أمس أن أعمال الشركة عادت لمعدلات ما قبل فترة فيروس كورونا.

وأوضح أن سوق النقل التشاركي في مصر في انتشار كبير، نظرًا لأن مصر من أكبر الأسواق في شرق الأوسط وأفريقيا، وهناك مجال كبير جدًا بالنسبة للمنافسة وهو شيء جيد يشجع كل الشركات لتقديم خدمات جديدة.

وقال واكد: "أنا شايف المنافسين داخلين في خدمات مختلفة زي نقل الركاب بالباص أو الموتوسيكل".

ووفقًا لواكد فإن خلال الفترة الماضية ركزت أوبر على سلامة الركاب والشركاء في ظل جائحة فيروس كورونا، كما أطلقت خدمة أوبر كونكت والتي تتيح نقل الأشياء والبضائع وهي خدمة في نمو كبير جدًا خلال الفترة الماضية.

أوبر الشرق الأوسط فيروس كورونا جائزة ريادة الأعمال

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