تعرف على الفائزين بجوائز ريادة الأعمال في مصر

القاهرة - مصراوي:

اختتم حفل توزيع جوائز "ريادة الأعمال في مصر" (EEA) أمس السبت، والذي نظمته شركة I-EVENTS لتكريم أبرز رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، تقديرًا لجهودهم.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم المجتمع ورجال الأعمال مثل نجيب ساويرس وفنانين مثل هندي صبري ودرة وهنا شيحة ونيلي كريم وخالد الصاوي.

وانتهى الحفل، الذي أقيم بالقرب من أهرامات الجيزة، بالإعلان عن جوائز ريادة الأعمال في مصر والذي ضمت 21 فئة وهم كالآتي:

1- العقارات

كريم شافعي، رئيس مجلس شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، مطور عقارات وطور تطوير عمارات وسط البلد

2- المأكولات والمطاعم (المطاعم الممتازة)

أيمن باكي، مؤسس مطاعم Baky

3- المأكولات والمطاعم (المطاعم السريعة)

سامح السادات، وطارق الناظر وباسل مشهور، أصحاب محلات the bakery shop for deserts

4- تصميم المجوهرات

هشام والي، صاحب العلامة التجارية HUWA للتصميم

5- المشاريع المجتمعية

سالم مصالحة، صاحب مشروع الاجتماعي بسيطة لتنظيف النيل.

6- أفضل منتج مصري

محمد حلمي وصلاح مؤنس، شركة كليو لمنتجات التجميل.

7- التصميم المعماري

ابتسام فريد، مهندسة ديكور ومؤسسة أستديو انكود للتصميم

8- رائد أعمال العام

أحمد شيخة، يعمل على الاهتمام بقضايا المرأة

9- الخدمات التعليمية

خديجة البدوي، صاحبة مشروع PreaxiLabs لتطوير وتكنولوجيا التعليم

10- التكنولوجيا المالية

عمر عبد الواحد، يعمل في مجال التكنولوجيا والحلول الرقمية

11- السياحة

يوسف فايز، صاحب شركة Les Concierges Egypt

12- النقل

عمر هجرس، صاحب مشروع "تريلا" للنقل الثقيل

13- خدمات التكنولوجيا العامة

سامح عبد الفتاح وطارق بكري، مؤسسا شركة Zvondo للتجارة الإلكترونية وتتيح لأصحاب الأعمال لبيع المنتجات بسهولة

14- إنجاز على مدى الحياة

خالد إسماعيل، من شركة HHMangel

15- الخدمات البيئية

ياسين عبد الغفار، يعمل على مشروع Solarize Egypt للبيئة

16- التجارة الإلكترونية

محمد عيطة، شركة Yashry

17- الإعلام والعلاقات العامة والإعلان

دينا علي ومحمد عباس وماجد الشريف، مؤسسين 250 براند ولديهم 21 مصنعًا في 9 دول

18- الموضة

داكي معروف وأحمد صبري، مصممين مجوهرات ولديهم معارض في مصر ولندن باسم "صبري معروف".

19- جائزة الجيل القادم

شهيرة دياب، شركة La poire

20- الرياضة البدنية

علي مظهر، مؤسس شركة BeFit 360

21- الخدمات الصحية

كريم خشبة، صاحب تطبيق Yodawy لعروض وخصومات للمنتجات الطبية