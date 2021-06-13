وزير قطاع الأعمال يتابع اختبارات السيارة الكهربائية بشركة "النصر"

كتبت- شيماء حفظي:

زار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، شركتي الهندسية والنصر لصناعة السيارات بحلوان، لتفقد ومتابعة مستجدات تطوير وإعادة تأهيل وإحياء الشركتين، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الأحد.

ووفقا للبيان، في بداية جولته بالشركة الهندسية، تفقد الوزير العينة الأولية للمنتجات الجديدة من مركبات نقل الركاب بمختلف الطرازات من الميكروباص، والميني باص، والأتوبيس، والتي تصل نسبة المكون المحلي بها من إنتاج الهندسية للسيارات إلى 70%.

وأشاد الوزير بجهود الإدارة والعاملين خلال اجتماعه بهم، واعدا إياهم بتقديم كامل الدعم لإتمام عملية التطوير وإضافة منتجات جديدة، مع فتح الباب للشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج بعض الطرازات.

وفي النصر للسيارات، تابع الوزير مع إدارة الشركة مستجدات تجربة واختبار السيارات الكهربائية "E70" الواردة من شركة دونج فينج الصينية، تمهيدا لبدء إنتاجها بشركة النصر، منتصف العام المقبل، حيث يجري التعاون مع شركة أوبر في اختبار السيارات من خلال الرحلات وتوفير سائقين لها، ومع شركة إنفيتني في الشحن.

ومن المقرر أن يصل خلال أيام وفد صيني من شركة دونج فينج لتدريب السائقين على استخدام السيارة ومتابعة أدائها مع تقديم تقرير يومي للأداء.