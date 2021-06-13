Masrawy logo white

ارتفاع أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض تقفز 5 جنيهات بالأسواق

10:52 ص الأحد 13 يونيو 2021
ارتفاع أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض تقفز 5 جنيهات بالأسواق

أسعار الدواجن

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء جنيهًا واحدًا بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وفقا لقول عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة إلى 27 جنيهًا مقابل 26 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 31 و32 جنيهًا على حسب المنطقة التي تباع بها.

وقفز سعر كرتونة البيض 5 جنيهات، لتصل بالمزرعة إلى 41 جنيهًا مقابل 36 جنيهًا الأسبوع الماضي، ليباع بالأسواق بين 45 و46 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء كرتونة البيض أسعار البيض

الخبر التالى:

أسعار اللحوم الحمراء ترتفع في الأسواق بسبب زيادة الأعلاف وقلة المعروض

كورونا.. لحظة بلحظة

755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:آلاف القطع الأثرية للحضارة القديمة وعهد محمد علي.. قرارات قضائية بشأن "شقة الزمالك"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا