فيديو وصور | لحظة وصول نجيب ساويرس حفل توزيع جوائز "ريادة الأعمال في مصر" (EEA)

كتبت - ياسمين سليم:

تصوير - هاني رجب:

وصل المهندس نجيب ساويرس إلى حفل توزيع جوائز "ريادة الأعمال في مصر" (EEA) اليوم السبت والذي تنظمه شركة I-EVENTS لتكريم أبرز رواد الأعمال وأصحاب المشروعات تقديرًا لجهودهم.





وبدأ الحضور في التوافد على الحفل ومن ضمنهم عمرو منسي، مؤسس شركة I-EVENTS، وعدد كبير من رواد الأعمال الذين يتنافسون للفوز بالجوائز.

ويحضر الحفل نخبة من أكبر خبراء الاقتصاد وريادة الأعمال في مصر، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

وتوفر الاحتفالية فرصة للشباب للتواصل مع رائدي المجالات المختلفة ومع أصحاب المشروعات الأخرى مما سيعزز من عملية الابتكار، وسيشجع على ظهور جيلا جديدا من رواد الأعمال.

ويكرم الحفل أبرز رواد الأعمال في أكثر من 15 صناعة مختلفة وتضم القائمة 61 مرشحًا للمرحلة النهائية من الجوائز.

وتعد جوائر "ريادة الأعمال في مصر" (EEA) هي الأولى من نوعها للاحتفال بأبرز رواد الأعمال، وتضم اللجنة الاستشارية الخاصة بالجائزة مجموعة من أكبر خبراء الاقتصاد وريادة الأعمال في مصر.

وتساهم اللجنة في إدارة وتنظيم الجوائز من خلال مشاركتهم بخبراتهم السابقة في مجال تشجيع ومساندة رواد الأعمال.

وتتمثل اللجنة في أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدى اليكتريك، وعلاء الدين سبع، الشريك المؤسس لشركة BPE Partners، وأحمد حبيب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Harvest Holdings والعضو المؤسس لشركة EO Cairo، وحسين الرفاعي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة انرشيا للهندسة والتجارة.

كما تضم اللجنة دينا المفتي، من مؤسسة إنجاز مصر، ونيفين الطاهري، رئيسة مجلس إدارة دلتا شيلد للاستثمار، وأنسي ساويرس، الشريك المؤسس والشريك الإداري في HOF Capital، وثريا إسماعيل، المديرة التنفيذية لمؤسسة مينتور العربية، ووائل الفخراني، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيكس الدولية.

وتضم المسابقة أكثر من 15 تصنيفات منها: الهندسة المعمارية والتصميم، الأزياء والمجوهرات، التجارة الإلكترونية، التعليم، الصحة البدنية ونمط الحياة الصحية، الأغذية والمشروبات، الخدمات الإعلامية والإعلانية، وريادة الأعمال الاجتماعية، والسياحة، والجيل الثاني من عائلات رواد الأعمال بالإضافة إلى المزيد من المجالات.

وكانت إدارة الجائزة قد سمحت بتقديم المشروعات عبر الموقع الرسمي للجائزة، على أن تخضع هذه المشروعات لتقييم من أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بكل مجال، والتي تتكون بحد أدنى من ثلاث أعضاء.

وستتمكن اللجنة الاستشارية من خلال جوائز EEA من مساندة هؤلاء الشباب من خلال خبراتهم في المجالات المتنوعة، وتعزيز قدراتهم للوصول إلى أحلامهم.​