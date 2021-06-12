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المالية: تحصيل 2.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة فى مايو الماضى

04:14 م السبت 12 يونيو 2021
المالية: تحصيل 2.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة فى مايو الماضى

محمد معيط وزير المالية

كتب - مصطفى عيد:
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم السبن، تلقى الوزير معيط، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٥ آلاف و٥٥٩ شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر مايو الماضى.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة، بلغت ٥٠٨ ملايين و٦٧٥ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى مليار و٧٢٠مليونًا و٢٨١ ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول ١٣١٦ بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضى، معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والمنسوجات، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و٧٠٨ ملايين و٣٨٣ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٣ ملايين و٩٩٠ ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو ٢ مليار و٢٢٨مليونًا و٩٥٧ ألف جنيه.

جمارك السخنة ايرادات الجمارك وزير المالية محمد معيط

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