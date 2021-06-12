كواليس طرح نادي غزل المحلة في البورصة.. ومن يشتري الأسهم؟ (فيديو)

كتبت - شيماء حفظي:

تعتزم شركة غزل المحلة لكرة القدم، التي تأسست مطلع العام الجاري، برأس مال نحو 200 مليون جنيه، طرح حصة منها تتخطى 50% من رأسمالها في البورصة.

ووفقا لبيان سابق، من وزارة قطاع الأعمال العام، تم اختيار علي العباسي رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة.

وقررت الشركة الجديدة، إنشاء موقع إلكتروني لشركة غزل المحلة لكرة القدم، واختيار خالد كرم متحدثا رسميا للشركة، واختيار شخص مؤهل‏ للإشراف على المنصة الإعلامية لشركة غزل المحلة لكرة القدم يتوفر فيه الآتي: ١- مؤهل عالي ٢-سيرة ذاتية حسنة ٣- صحيفة جنائية، وذلك بمقابل 5000 جنيه مصري شهريا، على أن يتم الاختيار بمعرفة أعضاء مجلس الإدارة من المتقدمين.

وذكر البيان، أنه في ضوء اهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بالاستثمار الرياضى بما يتوافق مع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، فقد تم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة من كرة القدم في يناير 2021، لتكون أول شركة مساهمة مصرية متخصصة في نشاط كرة القدم، بعد فصل نشاط الكرة بنادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام –فى كيان مستقل يحمل اسم "شركة غزل المحلة لكرة القدم" تختص بكافة شئون نشاط كرة القدم، وإعطائها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" وحق الانتفاع بالاستاد وملاعب التدريب، ومن المقرر طرح نسبة من أسهم رأسمال الشركة للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة.

وعينت الشركة الجديدة، بنك استثمار برايم، ليكون مسؤولا عن الطرح، ويتوقع محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، وفقا لما قاله لمصراوي، أن يتم تغطية الطرح عشرات المرات؛ لأنه نادٍ جماهيري، وهو أول طرح لنادٍ في سوق المال في الشرق الأوسط.

وتنتظر البورصة، طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم قبل نهاية موسم الصيف بحلول سبتمبر المقبل، وفقا لما قاله وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي.

التفاصيل حول كواليس تأسيس شركة النادي وطرحها في البورصة، وقصة تأسيس شركة للنادي الأهلي ونادي الزمالك في الفيديو التالي..