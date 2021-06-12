رئيس البورصة بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية: نؤسس منصة لربط البورصات الأفريقية

كتبت - شيماء حفظي:

شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ والذي انطلقت فعالياته أمس الجمعة، ويستمر حتى يوم ١٣ يونيو، تحت عنوان "التكامل من أجل النمو".

حضر المؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة أفريقية، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وعدد كبار رجال الأعمال المصريين.

خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، وتحت عنوان"تشجيع الاستثمارات عبر الحدود الأفريقية من خلال أجندة موحدة ومبادرات داخل القارة"، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تعزيز الاستثمارات البينية الافريقية ضرورة ويجب وضع مستهدفات قابلة للتحقيق والقياس والمتابعة.

تابع الدكتور فريد، "التجارة البينية الأفريقية في الأوراق المالية تتطلب تكاملا بين البورصات وشركات الوساطة من خلال خطط ربط إلكتروني تسمح بتدفق الاستثمارات، وتنفيذ التعاملات وتسويتها في بيئة عمل تلبي طموحات ومتطلبات مختلف فئات المستثمرين"، وهو الأمر الذي يعزز من السيولة والتداول في البورصات الافريقية.

ذكر فريد، أن النمو الاقتصادي بحاجة لاستثمارات والاستثمارات بحاجة إلى مصادر تمويل متنوعة وتأتي البورصات كواحدة من أهم المنصات التي تساعد الشركات على الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو بما يسمح بتوفير فرص عمل احسن من أحوال شعوب القارة الافريقية.

وأوضح رئيس البورصة أن هناك منصة جاري العمل عليها لربط البورصات الافريقية وكذا الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية والتي تهدف الى تمكين أي مواطن أفريقي من الاستثمار في أي بورصة بالقارة الإفريقية.



ناقشت الجلسة التي حضرها هبة سلامة الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا (COMESA RIA، وفهد القرقاوي - رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، و شريف الجبلي- رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري، والدكتور Emely Kugonza - رئيس هيئة الاستثمار - أوغندا (UIA، الأدوات الإقليمية لتعزيز التبادل التجاري وتنويع الصادرات واندماج الاقتصاديات الأفريقية في السوق العالمي، وكيف يمكن أن تساعد المبادرات المتعددة الأطراف الإفريقية في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)ومعدلات التوظيف عبر القارة؟ ، وتمهيد الطريق لتعزيز الاستثمار الإفريقي، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب أفريقيا.

عقب الجلسة عقد الدكتور محمد فريد ٣ اجتماعات " B2B meetings” مع قيادات البنك الافريقي للاستيراد والتصدير وبنك التنمية الأفريقي ومسؤول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تم التباحث والنقاش حول كيفية تكامل الجهود التي تسمح بمساعدة الاقتصادات الأفريقية في تحقيق مستهدفاتها التنموية اقتصاديا واجتماعيا من خلال المؤسسات المختلفة.