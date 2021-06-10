الأسبوع المقبل.. ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الأسبوع المقبل، وهو ما يأتي في مواعيد مبكرة، مقارنة بما حدث في الشهور الأخيرة، وذلك بمناسبة قرب انتهاء العام المالي الجاري.

وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، وذلك في كتاب دوري أصدره قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة بشأن إقفال العام المالي 2020-2021، بمناسبة قرب انتهاء العام المالي الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يونيو المقبل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 3 أيام، تبدأ من الثلاثاء 15 يونيو وحتى الخميس 17 يونيو.

وسيتم تقسيم صرف المرتبات للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة على الأيام الثلاثة المذكورة، على أن يتم الصرف للجهات التي لم تتمكن من التوقيع في اليوم المحدد لها يومي الأحد والاثنين 20 و21 يونيو 2021.

وتتضمن المجموعة الأولى التي سيتم صرف مرتبات العاملين بها يوم الثلاثاء 15 يونيو وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.

كما سيتم صرف مرتبات يونيو يوم الثلاثاء 15 يونيو للعاملين في وزارات الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والسياحة، والبترول، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات.

وسيتم صرف المرتبات يوم 15 يونيو أيضا للعاملين في مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

ومن المنتظر أن يتم صرف مرتبات يونيو يوم 15 من ذات الشهر أيضا للعاملين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

وفي اليوم التالي الأربعاء 16 يونيو سيتم صرف المرتبات للعاملين في وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات أيضا يوم الأربعاء 16 يونيو للعاملين في القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي اليوم الثالث الخميس 17 يونيو المقبل من المقرر صرف المرتبات للعاملين في وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

كما سيتم صرف مرتبات يونيو المقبل يوم الخميس 17 من الشهر ذاته للعاملين في الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين.