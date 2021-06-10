بعد انتشار "رابط أمازون".. خبير أمن معلومات يحذر من الروابط المجهولة "هتسرق بياناتك"

كتب- علاء حجاج:

حذر خبير أمن معلوماتي بشركة عالمية، مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، من الاستجابة لأية روابط يتم مشاركتها في الرسائل، على خلفية انتشار فيروس "رابط أمازون".

وخلال الأيام الماضية، انتشر رابط يتم تداوله في رسائل تطبيق الفيسبوك، يحمل اسم شركة أمازون، لكنه ليس رابطا حقيقيا وإنما فيروس يتمكن مصممه من سرقة بيانات من يضغط عليه.

وكان الرابط يتحدث عن مسابقة وهمية للشركة العالمية، ويشترط مشاركة الأصدقاء بالرابط من أجل الحصول على الجائزة، فيما أدى إلى انتشار واسع للرابط.

وقال الخبير لمصراوي، إن هذه الرسالة المنتشرة ما هي إلا محاولة واضحة لجمع بيانات المستخدمين وخاصة أنه عند فتح الرابط يتم توجيه المستخدم بتسجيل بياناته تمهيدا لحصوله على الهدية المزعومة.

وشدد على ضرورة عدم فتح أي رابط غير معروف بشكل عام وخاصة التي تكون بدعوى الفوز بجائزة وما إلى ذلك، والحرص قبل الضغط على رابط حتى وان تم ارساله من احد الاصدقاء.

وكشف الخبير، عن تعرض من يفتح هذه الروابط الخبيثة لمخاطر عدة أقلها جمع البيانات، وقدم يتم اختراق هاتفه أو جهاز الكمبيوتر الخاص به واستخدامه لشن هجمات قرصنة دون أي يعلم، أو يتم استخدامه كوسيلة تخزين للبيانات من جانب المخترقين.