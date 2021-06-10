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رئيس القابضة للغزل: نستهدف تصدير 60% من إنتاجنا وتحقيق المواصفات الدولية

12:21 م الخميس 10 يونيو 2021
رئيس القابضة للغزل: نستهدف تصدير 60% من إنتاجنا وتحقيق المواصفات الدولية

الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل


كتبت- شيماء حفظي:

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن خطة تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة تستهدف تصدير 60% من منتجاتها مع توجيه 40% من الإنتاج للسوق المحلي.

وأضاف مصطفى، في تصريحات لمصراوي على هامش زيارة لشركة غزل المحلة الكبرى أمس الأول الثلاثاء، أن خطة تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة تركز بشكل كبير على التصدير.

"سننتج حسب الطلب، ولدينا شركة تسويق مركزية تعمل على تسويق كل منتجات الشركات التابعة داخليا وخارجيا، وفي هذا الإطار سنعمل على الحصول على المواصفات القياسية الدولية قبل البدء في الإنتاج" بحسب رئيس القابضة.

ووفقا لمصطفى، وجهت الشركة القابضة شركاتها التابعة بالبدء في إجراءات الحصول على شهادات الجودة الدولية بداية من سبتمبر المقبل، لتتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح رئيس القابضة: "سيكون من الضروري التوافق مع المعايير والمواصفات القياسية الدولية للتمكن من التصدير أو الشركات المحلية التي تصدر منتجاتها النهائية، وبداية من شهر سبتمبر، كل شركة ستبدأ البحث للحصول على الرخص والاشتراطات المطلوبة والشهادات الدولية للجودة وهذا قبل تركيب الماكينات".

وقال إنه سيتم اختيار العمال لتشغيل المصانع الجديدة التي سيتم توريد ماكيناتها من الخارج، بعد الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى من المدربين والتي تستمر لمدة 6 أشهر.

وأوضح "تم اختيار 180 مدربًا يتم تدريبهم حاليا على المعدات الجديدة في مركز التدريب بشركة غزل المحلة، وهذا التدريب يستمر لمدة 6 أشهر، بعدها يتم اختيار العاملين لتدريبهم على الماكينات، ليكونوا جاهزين لتشغيل المعدات الجديدة عند توريدها للمصانع".

وأشار رئيس القابضة إلى إمكانية الاستعانة بعمالة من خارج الشركة، وذلك بعد تقييم العمالة، في حالة الحاجة إلى تخصصات معينة بها نقص في العمالة الحالية للشركة.

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