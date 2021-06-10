القابضة للغزل تعرض 11 قطعة أرض لتسوية مديونية للتأمينات بـ4.3 مليار جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

عرضت الشركة القابضة للغزل والنسيج مجموعة أراضي على هيئة التأمينات الاجتماعية لتسوية مديونية بقيمة 4.3 مليار جنيه.

وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، في تصريحات خاصة على هامش زيارة لشركة غزل المحلة، إن الشركة عرضت مجموعة أراضي على الهيئة للموافقة عليها لإنهاء المديونية مقابل مبادلة الأصول.

ويبلغ عدد الأراضي المقرر مبادلتها بالمديونية 11 قطعة أرض، وفقا لما قاله رئيس القابضة، فيما سبق وأنهت الشركة مديونية لصالح بنك الاستثمار القومي ووزارتي البترول والكهرباء مقابل مبادلة أصول.

وكان أحمد مصطفى، قال في حوار سابق لمصراوي، إن الشركة تمكنت من سداد المديونيات التاريخية لصالح أربع جهات بنحو 18 مليار جنيه، مقابل التنازل عن 21 قطعة أرض مملوكة للشركات.

وأوضح مصطفى أن الشركة أنهت مديونية متراكمة بنحو 10.4 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي مقابل التنازل عن 10 قطع أراضي، والبترول والكهرباء بقيمة 3 مليارات جنيه، ووقعت البروتوكول الخاص بالتسوية ويتبقى التوقيع النهائي مقابل قطعة أرض، بالإضافة إلى مديونية بقيمة نصف مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب، مقابل قطعتي أرض.