3.3 مليار جنيه حصيلة جمارك بورسعيد من الضرائب والرسوم في مايو الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو 3 مليارات و253 مليونًا و560 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، برئاسة محمد حنفي، أفرجت عن مشمول 8282 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مايو الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة.

وأوضح أن من بين هذه السلع والبضائع القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات وقطع الغيار.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 499 مليونًا و753 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و753 مليونًا و825 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد قامت خلال شهر مايو الماضي بتصدير مشمول 497 بيانًا جمركيًا صادرا بعدد حاويات بلغ 3028 ألف حاوية بمختلف النظم الجمركية: "نهائي، سماح مؤقت، دروباك" بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و71 مليونًا و98 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة.

وأشار إلى من هذه السلع والبضائع المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية، وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 13 ألف جنيه.

ويأتي هذا التقرير في إطار استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، وفقا للبيان.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.