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ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:43 ص الخميس 10 يونيو 2021
ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و120 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 65 و85 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك السمك البلطي الكابوريا السمك المكرونة السويسي السمك البوري

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