أسعار الذهب العالمية تهبط خلال الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.64% في بداية جلسة اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وبحسب الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1879.9 دولار، في تمام الساعة 9:53 صباحًا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس الأربعاء 1888.5 دولار.
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