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أسعار الذهب العالمية تهبط خلال الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس

10:42 ص الخميس 10 يونيو 2021
أسعار الذهب العالمية تهبط خلال الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية تهبط خلال الساعات الأولى من ج

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.64% في بداية جلسة اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1879.9 دولار، في تمام الساعة 9:53 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس الأربعاء 1888.5 دولار.

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