أسعار الذهب العالمية تهبط خلال الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.64% في بداية جلسة اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1879.9 دولار، في تمام الساعة 9:53 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس الأربعاء 1888.5 دولار.