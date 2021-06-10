الإحصاء: معدل التضخم الشهري يتراجع إلى 0.6% في مايو

كتبت- شيماء حفظي:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل معدل التضخم الشهري 0.6% في مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وانخفض بذلك معدل التضخم الشهري في مايو مقارنة عليه في أبريل الماضي عند 1.2% لإجمالي الجمهورية.

ولا يعني انخفاض معدل التضخم الشهري في مايو أن الأسعار تراجعت، لكنها ارتفعت بوتيرة أقل من زيادة الأسعار في شهر أبريل الماضي.

وأوضح جهاز الإحصاء أن أهم أسباب تسجيل التضخم في مايو تعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (9.0%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.8%).

كما ارتفعت أيضًا أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.9%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%) ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%).

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا بنسبة (1.3%) وتأتي التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة (30%)، مجموعة الموز بنسبة (18%) ومجموعة الموالح بنسبة (8.6%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (14%) بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة (14.2%)، ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (10.7%) بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة (32.4%).

وارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (0.8%)، وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة (1%).