Masrawy logo white

الإحصاء: ارتفاع التضخم الشهري في مايو بسبب غلاء الطعام والنقل الخاص

09:44 ص الخميس 10 يونيو 2021
الإحصاء: ارتفاع التضخم الشهري في مايو بسبب غلاء الطعام والنقل الخاص

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

القاهرة - أ ش أ:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي بنحو 0.6%؛ مقارنة بشهر أبريل السابق عليه ليبلغ 112.9 نقطة.

في حين تراجع معدل التضخم على اساس سنوي ليبلغ 4.9% خلال شهر مايو الماضي مقابل 5% خلال الشهر المناظر من عام 2020.

وارجع الإحصاء - في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين - أسباب الارتفاع خلال الشهر الماضي إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 1.3% نتيجة أسعار الفاكهة بنسبة (9.0%)، الخضروات بنسبة (5.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.8%).

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع أيضاً أسعار المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.9%)، الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%) والايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (0.3%).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الطعام النقل الخاص غلاء الطعام الأسماك المأكولات البحرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:34 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا