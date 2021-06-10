الإحصاء: ارتفاع التضخم الشهري في مايو بسبب غلاء الطعام والنقل الخاص

القاهرة - أ ش أ:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي بنحو 0.6%؛ مقارنة بشهر أبريل السابق عليه ليبلغ 112.9 نقطة.

في حين تراجع معدل التضخم على اساس سنوي ليبلغ 4.9% خلال شهر مايو الماضي مقابل 5% خلال الشهر المناظر من عام 2020.

وارجع الإحصاء - في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين - أسباب الارتفاع خلال الشهر الماضي إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 1.3% نتيجة أسعار الفاكهة بنسبة (9.0%)، الخضروات بنسبة (5.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.8%).

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع أيضاً أسعار المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.9%)، الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%) والايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (0.3%).