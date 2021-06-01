‏ مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد



عقد مجلس الإدارة الجديد لشركة غزل المحلة لكرة القدم، اجتماعه الأول يوم الإثنين الموافق 31 مايو 2021، برئاسة علي العباسي، وعضوية كلا من عمر عبد الله، وخالد كرم.

وأوضح خالد كرم المتحدث الرسمي لشركة غزل المحلة لكرة القدم، أن الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد حرص على التواصل - عبر الفيديو كونفرنس - مع مجلس الإدارة الجديد متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم، ومحددا مسارات وأسس التطوير المؤسسي لفريق كرة القدم لغزل المحلة.

وأشار إلى أن الاجتماع قد انتهى إلى اتخاذ القرارات التالية :

- قبول استقالة كل من المهندس حسام عزو ودكتور مجدي الألفى من مجلس إدارة شركة كرة القدم مع تقديم الشكر على ما قدماه للشركة و لفريق كرة القدم عبر سنوات.

- اختيار علي العباسي رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة.

- الاتفاق على آلية لدخول جماهير غزل المحلة للفريق التدريبات والمباريات، وذلك على أساس عادل، حيث سيقوم كل مشجع ‏يرغب في حضور المباريات بتسجيل اسمه عن طريق إرسال صورة من الرقم القومي عبر تطبيق "واتس آب - WhatsApp" من خلال رقم خاص سيتم الإعلان عنه قريبا، وسيتم اختيار 25 مشجعا لكل مباراة، على أن يتم إبلاغ من يقع عليه الدور لحضور المباراة بإرسال دعوة له عن طريق WhatsApp. كما تم الاتفاق على أن تكون هناك عقوبة لمن يتجاوز في المدرجات بأعمال معادية للفريق أو للفريق الخصم أو الحكام بعدم دخوله أربع مباريات على الأقل مع اتخاذ إجراءات أخرى أكثر صرامة في حال تكرار التصرف.

- الاتفاق مع شركة أمن خاصة لتوفير عدد من أفراد الأمن أثناء التدريبات والمباريات، وذلك للحفاظ على الأمن والتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الخاصة بدخول المشجعين.

- دراسة عروض من الأكاديميات الأوروبية وانتقاء أحدها خلال شهر يونيو الجاري لتنفيذ خطة تنفذ من أول سبتمبر ٢٠٢١ بهدف الارتقاء بمستوى قطاع الناشئين والبراعم سواء للاعبين أو المدربين للوصول بهم إلى أعلى المستويات وأحدث ‏الطرق العلمية في التدريب واللياقة البدنية والنفسية وكذلك التغذية للوصول باللاعبين إلى العالمية.

- إعادة الثقة في الجهاز الفني للفريق الأول، مع إسناد مهمة الإعداد البدني وتأهيل الإصابات للدكتور محمد عمر.

- إنشاء موقع إلكتروني لشركة غزل المحلة لكرة القدم، واختيار خالد كرم متحدثا رسميا للشركة.

- اختيار شخص مؤهل‏ للإشراف على المنصة الإعلامية لشركة غزل المحلة لكرة القدم يتوفر فيه الآتي: ١- مؤهل عالي ٢-سيرة ذاتية حسنة ٣- صحيفة جنائية، وذلك بمقابل 5000 جنيه مصري شهريا، على أن يتم الاختيار بمعرفة أعضاء مجلس الإدارة من المتقدمين.

جدير بالذكر أنه فى ضوء اهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بالاستثمار الرياضى بما يتوافق مع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، فقد تم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة من كرة القدم في يناير 2021، لتكون أول شركة مساهمة مصرية متخصصة في نشاط كرة القدم، بعد فصل نشاط الكرة بنادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام –فى كيان مستقل يحمل اسم "شركة غزل المحلة لكرة القدم" تختص بكافة شئون نشاط كرة القدم، وإعطاءها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" وحق الانتفاع بالاستاد وملاعب التدريب، ومن المقرر طرح نسبة من أسهم رأسمال الشركة للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة.