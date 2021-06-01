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مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:44 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.67% إلى مستوى 10240 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 28.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 17.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 11 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.07% إلى مستوى 10309 نقطة.

البورصة مبيعات أجنبية مؤشر EGX70EWI المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30

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