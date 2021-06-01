تكليف نوح العيسوي بتسيير أعمال الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ‏الدكتور نوح العيسوي، وكيل الوزارة لشئون المساجد، بتسيير أعمال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، متمنيا له دام التميز والتوفيق في مهام عمله.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، تكليف الدكتور محمد السيد إبراهيم نصار بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور خالد صلاح مدير مديرية الدقهلية، بتسيير أعمال وكيل الوزارة لشئون المساجد، خلفا للدكتور نوح العيسوي.

وقال وزير الأوقاف، إن ذلك يأتي ضمن اهتمام الوزارة بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بها، وفي ضوء عملية الدفع بالشباب للقيادة.

واعتادت وزارة الأوقاف، منذ فترة الدفع بالشباب في مفاصل العمل والمواقع القيادية بها، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

في سياق آخر، وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتكثيف العمل الدعوي الإلكتروني والاهتمام بالدعوة عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل السوشيال ميديا، والعمل على بذل المزيد من الجهد في مشروع صكوك الأضاحي الذي تتبناه الوزارة للعام السادس على التوالي.

وأكد وزير الأوقاف أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل السوشيال ميديا هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة، وذلك لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان، كما ناقش وزير الأوقاف تطورات مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، ومبيعات الصكوك بهذه المديريات حتى تاريخه.