"الملا" يتفقد المشروعات البترولية الجديدة بالعين السخنة

كتب- مصطفى عيد:

أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات البترولية الجديدة بمنطقة العين السخنة، بحسب بيان من وزارة البترول.

واستهدفت الجولة متابعة الانتهاء من تنفيذ مشروع استقبال وتداول وتخزين السولار والبوتاجاز التابع لشركة سونكر، والوقوف على باكورة أعمال تنفيذ مشروع البحر الأحمر للبتروكيماويات.

واستهل الملا جولته بتفقد منطقة تسهيلات استقبال وتخزين السولار والبوتاجاز بمشروع سونكر لمتابعة الانتهاء من تنفيذ جميع وحدات المشروع من خلال شركة بتروجت، وعمليات التشغيل التجريبي والتدفيع على الشبكة القومية للمنتجات البترولية.



وأوضح الملا أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول لدعم وزيادة البنية التحتية لتداول وتخزين المنتجات البترولية للمساهمة في تحقيق أهداف حيوية كتأمين الإمدادات للسوق المحلي، وتعزيز البنية التحتية الداعمة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

كما تفقد الملا موقع مشروع مجمع البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات بالعين السخنة، حيث تابع بدء أعمال تنفيذ وحدات التقطير الجوي الخاصة بالمشروع من خلال تحالف شركتي إنبي وبتروجت.

وقالت وزارة البترول إن هذا المشروع يعد من أهم مشروعات البتروكيماويات والذي يتم فيه إنتاج منتجات بتروكيماوية تتماشى مع احتياجات السوق العالمي وأيضا السوق المحلي والطلب المتنامي على تلك المنتجات، كما سيوفر المشروع فرص عمل جديدة من خلال إنشاء عدد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بإنتاج المشروع.