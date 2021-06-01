توفيق لمصراوي: تحديد تعويضات عمال الحديد والصلب مع "القوى العاملة" قريباً

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة تنتظر اجتماعاً مع وزير القوى العاملة، لبحث تعويضات عمال شركة الحديد والصلب.

وأوضح الوزير أنه سيتم التفاوض مع العمال على التعويضات المناسبة من خلال وزارة القوى العاملة.

وتتواصل النقابة العامة للصناعات المعدنية واللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب مع القوى العاملة بشأن التعويضات.

وكان خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية قال لمصراوي، في وقت سابق، إنه جاري التفاوض من خلال لجنة ممثلة لكل الأطراف.

وعرضت وزارة قطاع الأعمال تعويضات تتراوح بين 225 و450 ألف جنيه لكل عامل بينما تطلب النقابة تعويضات بين 400 و700 ألف جنيه للعامل.

وبدأت شركة الحديد والصلب رسميًا إجراءات التصفية بتعيين مصفي عام للشركة ووقف تشغيل المصانع.