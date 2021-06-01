Masrawy logo white

توفيق لمصراوي: تحديد تعويضات عمال الحديد والصلب مع "القوى العاملة" قريباً

01:52 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
توفيق لمصراوي: تحديد تعويضات عمال الحديد والصلب مع "القوى العاملة" قريباً

شركة الحديد والصلب

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة تنتظر اجتماعاً مع وزير القوى العاملة، لبحث تعويضات عمال شركة الحديد والصلب.

وأوضح الوزير أنه سيتم التفاوض مع العمال على التعويضات المناسبة من خلال وزارة القوى العاملة.

وتتواصل النقابة العامة للصناعات المعدنية واللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب مع القوى العاملة بشأن التعويضات.

وكان خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية قال لمصراوي، في وقت سابق، إنه جاري التفاوض من خلال لجنة ممثلة لكل الأطراف.

وعرضت وزارة قطاع الأعمال تعويضات تتراوح بين 225 و450 ألف جنيه لكل عامل بينما تطلب النقابة تعويضات بين 400 و700 ألف جنيه للعامل.

وبدأت شركة الحديد والصلب رسميًا إجراءات التصفية بتعيين مصفي عام للشركة ووقف تشغيل المصانع.

شركة الحديد والصلب تعويضات عمال الحديد والصلب هشام توفيق قطاع الأعمال العام

الخبر التالى:

"الملا" يتفقد المشروعات البترولية الجديدة بالعين السخنة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
984

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

780

متعافون اليوم

262650

إجمالي الإصابات

15096

إجمالي الوفيات

192112

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا