ارتفاع الصناعات التحويلية والاستخراجية 12% في مارس بسبب نمو المشروبات والمنتجات الكيماوية

كتبت-ياسمين سليم:

ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 12.25% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير، مدفوعًا بنمو صناعات المشروبات والمنتجات الكيماوية.

وقال بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء إن الرقم القيـــاسـي لصناعة المشروبات ارتفع خلال شهر مارس بنسبة 18.04% مقارنة بشهر فبراير الماضي، وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات لحلول موسم الصيف.

وشهدت صناعة المواد والمنتجات الكيماوية ارتفاعًا خلال مارس بنسبة 20.03% مقارنة بشهر فبراير الماضي، وذلك لتلبية احتياجات السوق نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

وبحسب البيان سجلت بعض الأنشطة الاقتصادية انخفاضًا خلال شهر مارس الماضي منها صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية بنسبة 20.77%، مقارنة بشهر فبراير، بسبب حالة السوق وتوافر مخزون.

وقال البيان إن الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة انخفض بنسبة 7.31%، نظرًا لحالة السوق.