ارتفاع الطماطم وتراجع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والفاصوليا، والفلفل الحامي البلدي بين 25 و50 قرشًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور،مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الكوسة، والخيار البلدي، والملوخية بين 25 و50 قرشًا، اليوم، بحسب بيانات الموقع.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

البصل بين 1.5 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات بتراجع 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

التفاح المصري بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات