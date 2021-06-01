تراجع البلطي..أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و24 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

بينما صعد سعر كيلو الجمبري 30 جنيهًا ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور، وهو نفس مستواه أمس.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.