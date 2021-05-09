أسعار كرتونة البيض تواصل التراجع بالأسواق في بداية تعاملات الأسبوع

03:38 م الأحد 09 مايو 2021
أسعار كرتونة البيض تواصل التراجع بالأسواق في بداية تعاملات الأسبوع

أسعار كرتونة البيض

كتبت- شيرين صلاح:

وصلت أسعار كرتونة البيض تراجعها خلال تعاملات اليوم الأحد، وانخفضت جنيهين بالمزرعة، مقارنة بالأسبوع الماضي، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وهبط سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى 24 جنيهًا مقابل 26 جنيهًا الأحد الماضي، لتباع بنحو 30 جنيهًا بالأسواق.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجع بالمزرعة إلى 24 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 26 و27 جنيهًا مقابل، وتباع للمستهلك بين 29 و30 جنيهًا.

بحسب رئيس الشعبة، استقر سعر كيلو الدواجن البلدي 36 جنيهًا، لتباع للمستهلك بين 42 و43 جنيهًا.

ووفقا لقول السيد، فإن الإقبال يشهد حالة من الهدوء في الإقبال خلال الأيام الحالية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

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