ابن سينا فارما توقع بروتوكولًا لتحول الرقمي لخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون مشترك مع شركة ابن سينا فارما في مجال التحول الرقمي للخدمات الصحية المقدمة من خلال منشآتها الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وبحسب إفصاح لشركة ابن سينا المرسل للبورصة اليوم الأحد، فإن البروتوكول يهدف إلى التعاون في تنفيذ خطة الهيئة للتحول الرقمي للخدمات الصحية ولمنظومة الإمدادات الطبية للمخازن والمنشآت، بالإضافة إلى إطلاق التطبيقات الخاصة بالاستشارات الطبية عن بعد، وغيرها من الأعمال اللازمة لاستمرار تحسين جودة أداء الخدمات الصحية بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأضاف بيان الشركة، أن وقع البروتوكول كلا من الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية ممثلا عن الهيئة ومحسن محجوب الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا ممثلا عن الشركة، وكان ذلك بالمقر الرئيسي للهيئة.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي، إن التحول الرقمي للخدمات الصحية هو مستقبل الرعاية الصحية في مصر، والذي يرتكز على تكامل وتعاون أفضل بين تخصصات الرعاية الصحية، وأيضا نقل نماذج الرعاية التي تضع المريض في أولى اهتماماتها.

وأضاف السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة صحية تقدم تجربة عالية الجودة للأشخاص الذين تخدمهم، بالإضافة إلى التحول الرقمي لتصبح أول هيئة حكومية ذكية رقمية لا ورقية.

وتأسست شركة ابن سينا فارما، في 2001، وتعمل في مجال توزيع الأدوية وتحتل المركز الثاني من حيث الحصة السوقية وتتخصص في توزيع منتجات أكثر من 350 شركة.