السويدي إليكتريك تستحوذ على شركتين في إندونيسيا وباكستان بـ 60 مليون دولار

كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة السويدي إليكتريك في بيان للبورصة اليوم الأحد إنها دخلت السوق الآسيوية من خلال عمليتي استحواذ في قطاع المحولات في إندونيسيا وباكستان بقيمة 60 مليون دولار.

وأضافت في البيان أنها استحوذت على 95% من شركة PT CG Power Indonesia وهي شركة مصنعة لمحولات الطاقة في إندونيسيا بطاقة إنتاجية 10 آلاف ميجا فولت أمبير.

كما تقدم الشركة خدمات الصيانة بالإضافة إلى إنشاء محطات فرعية، وتصدر منتجاتها إلى دول متعددة في المنطقة بما في ذلك ماليزيا والفلبين ونيوزيلندا وأستراليا وفيتنام، وفقًا للبيان.

واستحوذت السويدي على 100% من شركة Validus Engineering PVT LTD، التي تصنع محولات الطاقة الكهربائية في باكستان.

وقال البيان إن السويدي تخطط لإدخال تقنيتها الخاصة بمحولات الطاقة لتعزيز نمو الشركة الباكستانية لتبلغ طاقتها الإنتاجية 5500 ميجا فولت أمبير.

وتؤدي هذه الإضافات الأخيرة إلى رفع مصانع المحولات التابعة لشركة السويدي إلى 6 مصانع وستزيد القدرة الإنتاجية السنوية بأكثر من الضعف إلى 30 ألف ميجا فولت أمبير، وفقًا للبيان.

وقالت الشركة إن صفقة الاستحواذ تتيح لها الفرصة لاختراق أسواق جنوب شرق آسيا وأستراليا وتتوافق مع المرحلة الجديدة من النمو والتوسع المستمر في المجموعة.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.