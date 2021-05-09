أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:06 ص الأحد 09 مايو 2021
أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا في بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في بنوك القاهرة، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، والتعمير والإسكان عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار الجنيه

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أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الأحد
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