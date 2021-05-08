صعود جديد.. أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم

12:43 م السبت 08 مايو 2021
صعود جديد.. أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم

مشغولات ذهبية

كتبت- دينا خالد:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 792 جنيها للجرام مقابل 790 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 904 جنيهات ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6328 جنيهًا.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب العالمي بنسبة 0.88% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج بلغت أسعار أوقية الذهب 1831.2 دولار في نهاية تعاملات أمس.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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