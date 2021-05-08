صعود جديد.. أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم
كتبت- دينا خالد:
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 792 جنيها للجرام مقابل 790 جنيهًا أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 904 جنيهات ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6328 جنيهًا.
وعالميا، صعدت أسعار الذهب العالمي بنسبة 0.88% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.
وبحسب بيانات وكالة بلومبرج بلغت أسعار أوقية الذهب 1831.2 دولار في نهاية تعاملات أمس.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
234015
عدد المصابين
-
175117
عدد المتعافين
-
13714
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
156666947
عدد المصابين
-
134022990
عدد المتعافين
-
3268875
عدد الوفيات
إعلان