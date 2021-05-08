إحداها صعدت 17%.. 5 عملات رقمية الأكثر ارتفاعًا في 24 ساعة

كتب- علاء حجاج:

واصلت أسعار عملة دوجكوين الرقمية الارتفاع خلال الساعات الماضية لتحقق رقمًا جديدًا لم تصله من قبل.

وبجانب دوجكوين نمت أسعار 4 عملات رقمية أخرى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مستفيدة من الزخم المنتشر حول هذه العملات.

ويعرض في هذا التقرير أكثر 5 عملات رقمية نموا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفقًا لمنصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، تصدرت العملة الرقمية دوجكوين قائمة العملات الأكثر نموا في الـ 24 ساعة الأخيرة بمعدل نمو تجاوز 17.4%، لتبلغ قيمة الواحدة منها 71 سنتًا، بإجمالي نمو قدره 98.7% خلال الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة السوقية للعملة لتصبح 91.3 مليار دولار.

وجاءت العملة الرقمية كوزموس في المرتبة الثانية من حيث النمو بمعدل نمو 15.4% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتبلغ قيمة العملة الواحدة 29.66 دولار، وعلى مدار الأسبوع الماضي ارتفعت كوزموس بنسبة 29.8%، لتبلغ القيمة السوقية له 6.2 مليار دولار.

THETA أيضا هي واحدة من العملات الرقمية المشفرة التي حققت أداءً قويًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بنسبة 13%، وتبلغ قيمة العملة الواحدة نحو 12.9 دولار، وحققت إجمالي نمو قدره 13.6% على مدار الأسبوع الماضي، وبلغت القيمة السوقية لها نحو 12.8 مليار دولار.

وفي المرتبة الرابعة من حيث النمو خلال الـ 24 ساعة الماضية، جاء عملة بتكوين بمعدل نمو وصل إلى 4.7% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحققت إجمالي نمو خلال الأسبوع الماضي وصل إلى 2.6% مقارنة بالأسبوع السابق له، وبلغت قيمة العملة الواحدة 58.7 ألف دولار، بينما تصل القيمة السوقية لها 1.1 تريليون دولار.

وارتفع سعر عملة إيثريوم هو الآخر بنسبة 3% خلال آخر 24 ساعة، وبلغ إجمالي معدلات النمو للعملة خلال الأسبوع الماضي 25.1% مقارنة بالأسبوع السابق له، لتبلغ قيمة الواحدة منها 3.5 ألف دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية للعملة نحو 410 مليارات دولار.



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